В США заявили о запрете Белого дома на контакты с Россией

Администрация уходящего президента США Джо Байдена запретила поддерживать контакты с Россией, исключение сделано лишь для министра обороны Ллойда Остина. Об этом заявил полковник американских Сухопутных войск в отставке Лоуренс Уилкерсон, сообщает РИА Новости.

Уилкерсон выступил на конференции, посвященной недопущению ядерной войны. Мероприятие прошло в Национальном клубе печати в Вашингтоне.

«Существует распоряжение администрации Байдена, что никто не общается с Россией. Единственное исключение, которое мне удалось обнаружить и которое важно, — это министр обороны Ллойд Остин», — сказал ветеран.

Уилкерсон отметил, что у Остина есть канал связи с представителями Минобороны России. Время от времени россияне и американцы ведут по нему переговоры. Канал также будет задействован в случае чрезвычайной ситуации.

В начале декабря в Минобороны России подтвердили факт телефонного разговора между начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым и председателем Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Чарльзом Брауном. Американская сторона была уведомлена о российских учениях в Средиземном море.