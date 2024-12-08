Аэропорт Дамаска прекратил работу

Международный аэропорт Дамаска отменил прилеты и вылеты любых самолетов до 18 декабря. Представители воздушной гавани распространили специальное сообщение NOTAM, передает ТАСС.

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В воскресенье утром авиационное сообщение было доведено до сведения всех пользователей воздушного пространства Сирии.

«В период до 18 декабря 2024 года все рейсы в/из аэропорта Дамаск приостановлены», — сказано в документе.

Отмечается, что работа аэропорта может быть возобновлена 18 декабря, в 19:00 по всемирному времени (22:00 мск).

Международный аэропорт Алеппо распространил аналогичное сообщение NOTAM. Воздушная гавань города будет закрыта до вечера 17 декабря.

Сегодня в Сирии пало правительство Башара Асада. В Дамаске боевики захватили гостелевидение и заявили о свержении президента.