Стало известно о нежелании Трампа встречаться с Зеленским в Париже

Избранный президент США Дональд Трамп изначально не хотел встречаться с Владимиром Зеленским в Париже, куда он приехал на церемонию открытия собора Парижской Богоматери. Об этом пишет американское издание Axios со ссылкой на неназванный источник.

Несмотря на нежелание Трампа участвовать во встрече, лидер Франции Эммануэль Макрон убедил его в необходимости этого. В материале указано, что в последние дни французский президент работал над этим вопросом. Другой источник издания добавил, что решение провести переговоры было принято незадолго до их начала.

В США рассказали, почему Зеленскому было некомфортно на встрече с Трампом

Ранее стало известно, что американский лидер во время встречи в Париже вел себя безразлично по отношению к Зеленскому. По мнению журналистов, Зеленский в компании Макрона и Трампа чувствовал себя некомфортно.