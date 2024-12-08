Появились кадры из брошенного дворца Асада в Дамаске

Дворец президента Сирии Башара Асада в Дамаске остался без охраны. Внутри здания ходят люди и снимают обстановку изнутри, пишет РИА Новости.

Президентский дворец расположен в западной части города на горе Мезз. Он был построен в период правления предыдущего президента Сирии Хафеза Асада, отца нынешнего лидера.

В ночь на 8 декабря Башар Асад покинул Дамаск. В столицу вошли боевики вооруженной оппозиции.

Ранее в соцсетях появились кадры, на которых вооруженные боевики идут по окружающей дворец территории и стреляют в воздух.

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Вместе с тем, глава террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»* (запрещена в России) Абу Мухаммед аль-Джулани сообщил, что всем повстанческим силам запрещается захватывать государственные учреждения.

По его словам, до официального транзита власти учреждения останутся под управлением премьер-министра Мухаммада Гази аль-Джалали.

*Организация признана террористической и запрещена в РФ.