Офис президента Украины Владимира Зеленского пытается убедить бывшего главнокомандующего армии страны и посла в Лондоне Валерия Залужного отказаться от участия в выборах президента.

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Об этом в воскресенье, 8 декабря, написало издание «Страна», ссылаясь на источник.

— Одной из важных задач, которую пытается решить Банковая (улица в Киеве, где расположен офис — прим. «ВМ»), является политическая нейтрализация Залужного — убедить его тем или иным способом не идти на выборы, — сказано в материале.

Согласно информации СМИ, в офисе украинского лидера Залужному указали, что если он все же намерен участвовать в выборах, то только как кандидат от президентской партии «Слуга народа».

В то же время, глава офиса Зеленского Андрей Ермак сообщил, что будет участвовать в заседании круглого стола в Chatham House в Лондоне, передает «Лента.ру».

Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс высказал мнение, что президентский срок Владимира Зеленского давно истек. Он также призвал дать украинцам возможность определить путь своей страны демократическим методом.