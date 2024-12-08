Боевики заявили по гостелевидению о свержении Асада

Захватившие сирийское гостелевидение боевики заявили о свержении президента Сирии Башара Асада.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Башар Асад свергнут, все... Заключенные отпущены из тюрем», — сообщили боевики.

Они добавили, что контролируют Дамаск, и призвали своих сторонников не устраивать погромы.

Премьер Сирии высказался о местонахождении президента и министра обороны

Утром 8 декабря агентство Reuters со ссылкой на двух высокопоставленных офицеров сирийской армии заявило, что Асад сел в самолет и вылетел из Дамаска в неизвестном направлении.