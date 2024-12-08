Юн Сок Ель стал подозреваемым в деле о мятеже против государственного строя

Южнокорейская прокуратура присвоила президенту статус подозреваемого по делу о мятеже, что связано с заявлением от оппозиционных депутатов.

Прокуратура Республики Корея назвала президента страны Юн Сок Еля подозреваемым по делу о мятеже против государственного строя, передает ТАСС. Это заявление последовало после получения обвинений от оппозиционных депутатов, утверждающих, что президент совершил государственное преступление.

Южнокорейское законодательство позволяет привлекать действующего президента к уголовной ответственности в случае обвинения в измене или мятеже.

Как писала газета ВЗГЛЯД, отправленный в отставку министр обороны Ким Ен Хен был арестован в Южной Корее, а голосование по импичменту лидера страны сорвалось из-за отсутствия кворума. Также сообщалось, что президент Юн Сок Ель извинился и пообещал не вводить военное положение повторно.