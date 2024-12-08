В США узнали, о чем Иран предупреждал лидера Сирии

Правительство Ирана предупреждало президента Сирии Башара Асада, что республика будет оказывать его властям лишь ограниченную помощь в борьбе с террористами, сообщает американская газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных арабских чиновников. По их информации, Тегеран проинформировал об этом Дамаск еще на прошлой неделе.

Кроме того, Иран обвинил войска Асада в отступлении.

Ранее на этой неделе Тегеран заявил Асаду, что помощь его режиму будет ограничена, обвинив его войска в отступлении, — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что Египет и Иордания призвали президента Сирии уехать из страны. Утверждалось, что Асаду предложили сформировать вне государства временный совет из представителей оппозиции. Однако посольство Иордании в Вашингтоне опровергло эту информацию.

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Позднее телеканал CNN сообщал, что Асада уже нет в Дамаске. Согласно его сведениям, главу республики невозможно найти нигде в городе. Кроме того, журналисты отметили, что в Дамаске нет гвардии, охраняющей президента. Как считают представители администрации президента США, Асад может потерять власть уже в ближайшие дни.