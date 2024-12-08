В США раскрыли детали встречи Макрона, Трампа и Зеленского

Французский президент Эммануэль Макрон в рамках встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским пытался начать обсуждение, как положить конец конфликту на Украине.

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Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Макрон пытался организовать переговоры, чтобы начать обсуждение того, как положить конец войне на Украине, сказал чиновник в его офисе», - говорится в сообщении издания.

При этом, как отмечается в материале, чиновники, близкие к Макрону и Зеленскому, заявили, что встреча «была позитивной». Официальные лица не стали раскрывать детали встречи.

До этого The Washington Post (WP) со ссылкой на западного чиновника писала, что в западных странах полагают, что встреча в Елисейском дворце Трампа Зеленским при участии Макрона позволила определить дальнейшие действия по украинскому вопросу после вступления Трампа в должность.

В США оценили встречу Зеленского с Трампом и Макроном

Вечером 7 декабря состоялась трехсторонняя встреча Трампа, Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона. Она прошла до церемонии открытия собора Парижской Богоматери после реставрации, на которую приехали лидеры стран со всего мира. Президенты Франции, США и Украины общались около получаса, после чего направились в собор Парижской Богоматери по отдельности.