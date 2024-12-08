Сохранение Украины в ее нынешнем виде в будущем маловероятно из-за оттока населения и экономической деградации, вызванной зависимостью от Запада.

Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости.

«Последствия русофобской политики и вассальной зависимости от Запада приведут страну к экономической деградации, массовому оттоку населения и утрате суверенитета», — заявил Сальдо.

По его словам, для создания жизнеспособной государственной структуры потребуются изменения, которые в данный момент на Украине не намечаются.

Украине предрекли «тяжелые недели»

Ранее Сальдо назвал «корейский сценарий» завершения специальной военной операции (СВО) на Украине неприемлемым. По его мнению, такое развитие событий не разрешит конфликт, а лишь накопит еще больше противоречий и оставит исходящие от Киева угрозы неразрешенными.