Премьер Сирии сделал заявление насчет своего местонахождения

Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли рассказал, что находится дома и не намерен покидать его. Он также призвал сирийцев не наносить ущерба государственной собственности, информирует телеканал Al Arabiya.

«Дорогие сирийцы, я нахожусь в своем доме и не намерен его покидать, только если мирным путем», — отметил он.

Утром в воскресенье, 8 декабря, стало известно, что президент Сирии Башар Асад сел в самолет и вылетел из Дамаска в неизвестном направлении. Параллельно с этим оппозиция заявила о входе в столицу Сирии Дамаск. Также сирийские войска начали покидать Дамаск, здание центрального телевидения захвачено посторонними.

В свою очередь, российский военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что сирийский город Дамаск пал без сопротивления. Также он подтвердил информацию, что президент Сирии покинул страну.