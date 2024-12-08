Словакия урежет льготы украинским беженцам

Словакия с будущего года урежет льготы на проживание в стране украинским беженцам. Решение вступит в силу 1 марта, сообщает ТАСС. С этого времени срок возможного нахождения граждан Украины в центре для беженцев уменьшится вдвое — до 60 дней. Сейчас он составляет 120 дней.

На такой же срок будут выдаваться и денежные пособия на проживание в специализированных центрах для мигрантов. Соответствующие поправки к закону о проживании иностранцев подписал президент Петер Пеллегрини.

По данным МВД республики, предусмотренные меры могут затронуть 20 тысяч украинцев.