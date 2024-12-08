Зурабишвили заявила о беседе с Трампом и Макроном по поводу ситуации в Грузии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что провела беседу с избранным президентом США Дональдом Трампом и французским лидером Эммануэлем Макроном по поводу ситуации в стране в ходе визита в Париж для участия в церемонии открытия собора Парижской Богоматери. Она написала в соцсети Х, что «обличила» в разговоре с политиками украденные выборы.

Также, по ее словам, обсуждения коснулись «чрезвычайно тревожных репрессий в отношении народа Грузии».

«Подчеркнула потребность в сильных Соединенных Штатах. У грузинского народа есть друг в лице Дональда Трампа», — подчеркнула Зурабишвили в публикации, к которой президент прикрепила фоо встречи с американским и французским коллегами.

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Ранее грузинский президент пригласила посетить страну американского миллиардера Илона Маска после встречи с ним в Париже. Саломе Зурабишвили сообщила, что у них произошел обмен мнениями по поводу ситуации в Грузии.