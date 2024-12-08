В США раскрыли особенности передачи власти от Байдена к Трампу

Советник президента Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан на форуме по обороне в Калифорнии рассказал, как происходит смена власти в США.

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"Координация между приходящей и уходящей [администрациями] проходит профессионально, предметно и, честно говоря, хорошо", - оценил чиновник.

Он добавил, что это не исключает разногласий между командами действующего и будущего президентов, и назвал плавную передачу власти задачей властей перед народом США. Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп.

Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования набрал 312 голосов, а Харрис — 226. Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.