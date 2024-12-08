Словацкий премьер-министр Роберт Фицо во время программы "Субботние диалоги" STVR выразил мнение о том, что в подрыве "Северных потоков" участвовали профессиональные военные. "Это была террористическая диверсионная операция, в которой должны были участвовать наиболее профессиональные военные части, которые вообще существуют", - сказал политик. В связи с этим он призвал задуматься, не связан ли конфликт на Украине с чем-то большим, чем сама республика.

"Я бы вообще не удивился, если бы кто-то совершил нападение на газопровод или наш нефтепровод, чтобы воспрепятствовать импорту этого [сырья] с востока, чтобы это все [поставки] продавливалось с Запада", - заключил Фицо.

Взрывы на "Северных потоках" произошли на участке в Балтийском море около датского острова Борнхольм в ночь на 26 сентября 2022 года. Первый был зафиксирован юго-восточнее острова в 02:00, второй и третий — к северо-востоку от Борнхольма около 19:00 того же дня. Wall Street Journal узнала, что в мае 2022 года несколько высокопоставленных украинских военных и бизнесменов якобы собрались для празднования успеха на фронте. Тогда у них и возникла идея уничтожить "Северные потоки". Для ее реализации нашли $300 тыс. и неназванного генерала, который взял на себя организацию подрыва.