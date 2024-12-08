Военкор раскрыл выгодоприобретателей конфликта в Сирии

Главными выгодоприобретателями вновь разгоревшегося конфликта в Сирии являются Израиль и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом заявил военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

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«Пока отчетливо вырисовываются два выгодоприобретателя, которые лишь укрепят свои позиции со свержением бессменного клана Асадов исчезновением Сирии в ее нынешнем состоянии — Эрдоган и Израиль, у которых здесь нарисовался дуэт и полное взаимопонимание», — раскрыл детали Котенок.

Военкор отметил, что правительственные силы Сирии обрушиваются с небывалой скоростью. По его мнению, падение войск действующего президента страны Башара Асада станет катастрофой для региона и изменит расклад в Евразии.

Ранее эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов рассказал, что развитие событий в Сирии сейчас сильно зависит от переговоров в Дохе представителей России, Турции и Ирана.