Кулеба усомнился в возможности Трампа быстро закончить украинский конфликт

Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что избранный президент США Дональд Трамп не сможет урегулировать конфликт на Украине за 24 часа.

"Много шума наделали его первые заявления и телефонные звонки. Но пока это только слова. Мы должны оценивать его по делам. Ясно, что быстрого окончания войны не будет. Это просто невозможно. Какой бы план ни разработал Трамп, ему придется пройти проверку реальностью", - сказал он в интервью газете Die Presse.

По мнению бывшего министра, Трамп не сможет урегулировать конфликт "ни за 24 часа, ни за 48 часов, ни за 72 часа".

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Трамп ранее в ходе избирательной кампании неоднократно заявлял, что в случае победы на выборах намерен урегулировать конфликт на Украине за 24 часа.