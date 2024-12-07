Украина не нашла понимания со стороны США по одному вопросу

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак попросил команду избранного президента США Дональда Трампа помочь Киеву отвоевать территории до границ 2022 года, однако идея не нашла понимания. О реакции Вашингтона на вопрос сообщило издание «НВ».

Отмечается, что в ходе встречи с представителями Трампа Ермак рассказал о ситуации на поле боя. Собеседники издания подчеркнули, что у представителей США были более подробные данные о положении в зоне спецоперации, из-за чего «американская сторона была не совсем довольна» услышанным.

Кроме того, Ермак поднял вопрос о вступлении Украины в Североатлантический альянс (НАТО), однако команда Трампа отреагировала на идею «очень прохладно, очень негативно». Также окружение избранного президента США выступило против привлечения посредников в урегулировании украинского конфликта, считая, что глава Белого дома сможет добиться прекращения огня самостоятельно.

Раскрыты детали переговоров команды Трампа и главы офиса Зеленского

Ранее обвиняемый в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский назвал цель поездки главы офиса президента Украины Андрея Ермака в США. По его мнению, Ермак и Владимир Зеленский хотят получить гарантии безопасности при уходе со своих постов.