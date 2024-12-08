Экс-помощник министра обороны США озвучил требование для переговоров по Украине

Завершение кризиса на Украине требует проведения многоуровневых переговоров, которые будут решать ключевые вопросы, являющиеся основой конфликта.

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Такое мнение озвучил в беседе с экс-помощник главы Минобороны США по международной безопасности Час Фриман, комментируя слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что решение конфликта на Украине не является уделом лишь России и США.

«Есть три основных вопроса. Первый касается статуса и прав русскоязычного населения Украины, что изначально было причиной внутреннего конфликта. Второй — это граница между Россией и Украиной, которую могут обсуждать только Киев и Москва. И, наконец, третий, наиболее важный, — это структура архитектуры безопасности в Европе и Евразии», — уточнил Фриман.

По словам бывшего представителя Пентагона, беседа об европейской архитектуре безопасности должна начаться с диалога Вашингтона и Москвы при содействии крупных европейских держав. «Необходимо создать систему, которая обеспечит безопасность всех заинтересованных сторон и снизит угрозы со стороны соседей», — добавил он.