Макрон после встречи с Зеленским показал жест рукой

Как только завершилась трехсторонняя встреча президента Франции Эммануэля Макрона, избранного президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского, Макрон показал жест рукой — большой палец, означающий, что для него состоявшийся разговор прошел хорошо. Это действие главы Франции попало на видео, его фрагмент приводит Ura.Ru.

Уточняется, что встреча длилась менее часа. По окончании обсуждений политики направились в сторону собора Парижской Богоматери.

Зеленский встретился с Трампом и Макроном в Париже

Ранее стало известно, что церемония открытия восстановленного после пожара Собора Парижской Богоматери пройдет в условиях повышенной безопасности. Макрон собирается открыть восстановленный Нотр-Дам с 40 главами государств. При этом действующий президент США Джо Байден отказался посетить мероприятие из-за «конфликта в расписании».