Макрон после встречи с Зеленским показал жест рукой

Как только завершилась трехсторонняя встреча президента Франции Эммануэля Макрона, избранного президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского, Макрон показал жест рукой — большой палец, означающий, что для него состоявшийся разговор прошел хорошо. Это действие главы Франции попало на видео, его фрагмент приводит Ura.Ru.

Макрон после встречи с Зеленским показал жест рукой
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Уточняется, что встреча длилась менее часа. По окончании обсуждений политики направились в сторону собора Парижской Богоматери.

Зеленский встретился с Трампом и Макроном в Париже

Ранее стало известно, что церемония открытия восстановленного после пожара Собора Парижской Богоматери пройдет в условиях повышенной безопасности. Макрон собирается открыть восстановленный Нотр-Дам с 40 главами государств. При этом действующий президент США Джо Байден отказался посетить мероприятие из-за «конфликта в расписании».

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