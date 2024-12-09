Нидерланды ввели пограничный контроль со странами Шенгена

Власти Нидерландов вновь вводят пограничный контроль на границах со странами Шенгенской зоны.

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Об этом сообщает Королевская военная полиция страны. Контроль будет действовать в течение шести месяцев в любом пункте пересечения границ с Бельгией и ФРГ. Проверки также будут проводиться в прибывающих из Шенгенской зоны поездах международного следования.

В аэропортах контролю подвергнутся лишь определенные рейсы с повышенным риском незаконной миграции или трансграничной преступности. 31 октября сообщалось, что в США за последние 3,5 года - в период президентства Джо Байдена - прибыли рекордные 10,1 млн нелегальных мигрантов. 22 октября глава министерства юстиции Норвегии Эмили Энгер Мел заявила, что власти страны продлили действие временного контроля на границе до 11 ноября.