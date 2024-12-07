Трамп: Боевики в Сирии готовятся к свержению Асада

Избранный президент США Дональд Трамп заявил о подготовке боевиков в Сирии свергнуть действующего главу государства Башара Асада.

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— Бойцы оппозиции в Сирии <...> полностью захватили многие города <...> и сейчас находятся на окраинах Дамаска, очевидно, готовясь к очень крупному шагу по устранению Асада, — написал он в профиле соцсети Truth Social.

Трамп охарактеризовал ситуацию в стране как «бардак» и призвал текущие власти США избегать участия в этом конфликте.

Чиновники из Иордании и Египта призвали Асада покинуть республику и сформировать правительство в изгнании. Утверждается, что «в пятницу Асад оставался в стране», а на прошлой неделе его супруга и дети «выехали в РФ».

7 декабя оппозиционная группировка «Свободная армия Сирии» взяла под контроль город Пальмиру возле провинции Хомс. В тот же день боевики объявили об установлении контроля над сирийским городом Дараа.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал исламистов, захватывающих сирийские города. Отмечается, что они продвигаются к окраинам города Хомс, который находится под контролем президента Сирии Хафеза Асада. Как отметил Эрдоган, «марш оппозиции» скоро пойдет на столицу арабской страны.