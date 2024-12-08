Администрация избранного президента США Дональда Трампа должна противостоять России. Об этом заявил шеф Пентагона Ллойд Остин на форуме по национальной обороне в штате Калифорния.

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"Мы можем продолжать противостоять Кремлю Следующая администрация должна будет сделать свой выбор", — подчеркнул он.

В противном случае в мире ожидаются "хаос и конфликты", отметил Остин. 6 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что Соединенные Штаты Америки всегда стремились создавать проблемы в мире, чтобы обратить их в свою пользу. Он обратил внимание Карлсона на ливийскую "авантюру", "бегство из Афганистана", а также на иракскую "агрессию".

8 ноября представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что администрация президента США Джо Байдена продолжит проводить текущую внешнюю политику в отношении поддержки Украины вплоть до окончания своего срока. Госдеп не может давать никаких заверений сохранения внешнего курса США после инаугурации Трампа, которая состоится 20 января 2025 года, отметил Миллер.