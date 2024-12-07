США следует избегать вмешательства в войны на территориях других государств, заявил глава SpaceX Илон Маск на своей странице в соцсети X. Он подчеркнул, что такого принципа стоит придерживаться до тех пор, пока конфликт не начнет угрожать миру во всем мире.

В общем, мы должны держаться подальше от войн на территориях других государств, пока это не угрожает миру во всем мире, — написал он.

Ранее Дональд Трамп, победивший на президентских выборах, заявил, что в Сирии сейчас «бардак», но США не должны вмешиваться в ситуацию, поскольку эта страна не является другом. По его мнению, если это не американская война, то не нужно предпринимать какие-либо шаги, а следует просто подождать.

Маск заявил, что США уже на грани фактического банкротства

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду на то, что финальные решения по безопасности в США будут принимать мудрые люди. Он также выразил надежду, что разум в Соединенных Штатах возобладает.

В интервью журналисту Такеру Карлсону Лавров говорил, что Вашингтон намеренно дестабилизирует ситуацию в мире, чтобы затем использовать выгоду от конфликтов в своих интересах. В пример дипломат привел иракскую агрессию и ливийскую «авантюру». Также Лавров обратил внимание и на то, как США после дестабилизации обстановки в Афганистане оставили страну в плачевном состоянии, заморозив активы Кабула.