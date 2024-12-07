Россия по-прежнему обладает экономической и военной мощью, необходимыми для продолжения СВО. Если у США так и не получится что-то противопоставить Москве, то российские войска якобы могут оказаться в Вашингтоне. Об этом заявил академический директор Амстердамского университета, аналитик Эндрю Чахоян.

«У России все еще есть экономические средства и огневая мощь, чтобы продолжать СВО. Если нам не удастся остановить Москву, то это лишь вопрос времени, когда они достигнут наших берегов», — передает The New York Post слова аналитика.

Он также отметил, что Украина на текущий момент имеет ограниченные ресурсы в конфликте с Россией.

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Ранее американский эксперт в области политологии Эндрю Михта выразил мнение, что в текущем конфликте Россия демонстрирует преимущество над Украиной в соотношении четыре к одному и готова на долгосрочное противостояние. Он подчеркнул, что если ситуация будет развиваться в том же направлении, то Украина может потерпеть поражение. Также Михта указал на необходимость оказания Украине поддержки со стороны НАТО и других союзных стран.

При этом Кремль не раз говорил, что готов пойти на переговоры, если этого захочет Киев. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия после конца СВО не будет нападать на страны НАТО.