Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон посоветовал добивающемуся вступления Киева в НАТО президенту Украины Владимиру Зеленскому протрезветь. Интервью с ним доступно на YouTube-канале Judging Freedom.

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«Они пьют не из питьевого фонтанчика, они пьют водку, они загуляли, опьянели, и не в хорошем смысле», — отреагировал на желание Зеленского Джонсон.

Другой участник интервью, бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн, добавил, что США в лице госсекретаря Энтони Блинкена поступают с Украиной очень неблагопристойно.

«Как цинично. Битва проиграна. Все, что эти парни хотят сделать, это уйти с поста, сказав, что мы дали Зеленскому все, что он просил. И единственная проблема была в том, что он не хотел мобилизовать 18-летних», — заявил он.

Ранее 7 декабря стало известно, что Зеленский встретится в Париже с французским лидером Эммануэлем Макроном и избранным президентом США Дональдом Трампом.