Трамп заявил, что мир «немного сходит с ума»

Избранный президент Соединенных штатов Дональд Трамп перед личной встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном пообещал обсудить, как мир «немного сходит с ума».

«Мы хорошо провели время вместе и добились большого успеха, действительно большого успеха, работая вместе в защите и нападении. Определенно видно, что мир сейчас немного сходит с ума. Мы поговорим об этом», - заявил он журналистам.

Ранее сообщалось, что французский президент Эммануэль Макрон примет в Елисейском дворце избранного президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, которые прибудут в Париж на открытие отреставрированного собора Парижской Богоматери.