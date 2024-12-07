Названы три варианта развития событий в Сирии

Развитие событий в Сирии сейчас сильно зависит от переговоров в Дохе представителей России, Турции и Ирана, считает политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал три варианта развития событий в стране после активизации боевых действий.

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Главный ориентир — это итоги переговоров глав МИД Астанинской тройки в Дохе Станислав Тарасов востоковед

«Если после Дохи участники этого процесса, прежде всего Турция, будут стимулировать оппозицию к политическому диалогу, это должно остановить боевые действия. Если этого не произойдет, мы получим вариант конфронтации. Третий вариант, самый нежелательный сценарий, если Дамаск будет захвачен, это не значит, что оппозиция будет контролировать всю Сирию, это расчленение Сирии на зоны влияния», — считает востоковед.

Глава МИД России Сергей Лавров после встречи с коллегами из Турции и Ирана в рамках форума в Дохе заявил, что недопустимо позволять террористам захватывать земли в Сирии, как и использовать их в целях каких-либо стран. Также он отказался давать прогноз о дальнейшем развитии ситуации в стране. Дипломат добавил, что Москва вместе с Анкарой и Тегераном будут содействовать мирному урегулированию.

В последние дни правительственные силы президента Сирии Башара Асада потеряли несколько важных населенных пунктов. 7 декабря стало известно о потере Пальмиры и боях в Хомсе. Жители столицы страны Дамаска снесли памятник Хафезу Асаду — отцу Башара Асада. В канцелярии самого главы государства утверждают, что он не покидал страну.