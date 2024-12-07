Тысяча человек подала иск против фон дер Ляйен

Число присоединившихся к иску против главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен из-за вакцин от COVID-19 достигло 1 тыс.

Об этом сообщил инициатор разбирательства бельгийский активист Фредерик Балдан.

«У нас более 1 тыс. истцов», — цитирует его РИА Новости.

По словам активиста, в число истцов входят представители неправительственных организаций, профессиональных объединений, а также официальные представители Венгрии и Польши.

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Он также заявил, что одобренные к применению на территории ЕС вакцины «не прошли достаточную проверку», а ограничительные меры подразумевали обязательную вакцинацию.

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