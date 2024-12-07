Канцлер Австрии сделал заявление о переговорах по Украине

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что Вена готова стать площадкой для мирных переговоров между Российской Федерацией и Украиной. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, политик сделал заявление о позиции Австрии в ходе встречи с Владимиром Зеленским в Париже.

«Мы говорили об увеличении совместных усилий для достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира. Как столица нейтральной страны, Вена всегда готова принять будущие мирные переговоры», — подчеркнул Нехаммер.

Напомним, что главы государств и правительств западных стран неоднократно выступали с различными мирными инициативами.

Нехаммер заявил, что мирное урегулирование невозможно без диалога Москвы и Киева

В основном, по данным экспертов, мирные планы базировались на формуле Владимира Зеленского, предусматривающей отвод российских войск, обмен пленными из расчета «всех на всех», передачу Запорожской АЭС под контроль Украины.

Вместе с тем, в МИД РФ назвали эту формулу «абсолютно нереализуемой» и оторванной от реальности.

Ранее представитель МИД Словакии сообщил, что конфликт на Украине не имеет военного решения. Он добавил, что следует «давить на его участников с целью достижения мирного решения».