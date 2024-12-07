Стало известно, что офис Зеленского готовит Залужному

Офис президента Владимира Зеленского пытается отговорить бывшего главкома ВСУ и действующего посла Украины в Британии Валерия Залужного участвовать в выборах главы государства в случае их проведения, пишет «Страна.ua» со ссылкой на источники.

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Как отмечает газета, сейчас украинские власти рассматривают два варианта развития событий:

затягивание конфликта с РФ надолго;

окончание военных действий вскоре после инаугурации нового президента США Дональда Трампа.

Согласно материалу, первый вариант является для действующих властей приоритетным: они пытаются убедить команду американского политика не предлагать России завершение боевых действий по линии фронта. А если и соглашаться на такой сценарий, то с условием членства республики в НАТО. Второй вариант прорабатывается, так как сигналы из Вашингтона говорят о том, что, возможно, Трампа не получится убедить отказаться от окончания военных действий. Тогда они скоро прекратятся, и Украину ждут выборы.

Зеленский прокомментировал новое назначение Залужного

Результаты опросов говорят о том, что в случае их проведения Залужный обойдет Зеленского. На него делают ставку те, кто недоволен нынешним главой Украины. По словам источников издания, если Залужного при голосовании не получится «политически нейтрализовать», нужно, чтобы он участвовал в президентских выборах во главе списка партии Зеленского.