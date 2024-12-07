В Южной Корее прошли протесты из-за провалившегося импичмента президенту

В Южной Корее прошли протесты против действующего президента страны Юн Сок Ёля после провалившейся попытки объявить ему импичмент. Об этом сообщает корреспондент «Регнум».

© Lenta.ru

«На территории Южной Кореи прошли масштабные акции протеста против президента страны Юн Сок Ёля, который ранее ввел в республике военное положение. Так, тысячи граждан заполонили улицы страны, чтобы поддержать отставку главы государства», — передает агентство.

3 декабря Юн Сок Ёль объявил в Южной Корее военное положение. Он обвинил оппозицию в планах совершить госпереворот и «свергнуть власть в пользу КНДР», после чего приказал армии войти в столицу и заблокировать парламент. Депутаты в ответ призвали граждан выйти на улицы, чтобы защитить страну. Президент отменил военное положение, но в итоге спровоцировал оппозицию объявить ему импичмент.