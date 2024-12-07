Трамп: США не следует вмешиваться в «бардак» в Сирии

Соединенным Штатам не следует вмешиваться в конфликт в Сирии, заявил в соцсетях избранный президент США Дональд Трамп. Об этом пишет ТАСС.

Трамп сделал заявление о вмешательстве в ситуацию в Сирии
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По данным агентства, боевики ряда исламистских группировок начали наступление 27 ноября. За 10 дней им удалось захватить ряд населенных пунктов, аэродромы, военные базы, склады с оружием.

«В Сирии творится бардак, но она не наш друг, и США не должны ничего делать. Это не наша война, надо дать этой ситуации разрешиться самой по себе. Не следует вмешиваться», — подчеркнул Трамп.

Политик заметил, что террористы в ходе хорошо скоординированного масштабного наступления захватили несколько городов и в настоящее время намереваются «сделать большой шаг для свержения [президента Сирии Башара] Асада».

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Напомним, что в 2013-2014 годах Трамп 18 раз обратился к администрации США с требованием не нападать на Сирию. Вместе с тем, во время его правления американские военные нанесли несколько ударов по арабской республике.

Заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель сообщил ранее, что Вашингтон призывает к защите гражданского населения в Сирии. Он добавил, что необходимо вернуться к политическому процессу урегулирования кризиса.