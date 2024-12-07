Трамп сделал заявление о вмешательстве в ситуацию в Сирии

Соединенным Штатам не следует вмешиваться в конфликт в Сирии, заявил в соцсетях избранный президент США Дональд Трамп. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, боевики ряда исламистских группировок начали наступление 27 ноября. За 10 дней им удалось захватить ряд населенных пунктов, аэродромы, военные базы, склады с оружием.

«В Сирии творится бардак, но она не наш друг, и США не должны ничего делать. Это не наша война, надо дать этой ситуации разрешиться самой по себе. Не следует вмешиваться», — подчеркнул Трамп.

Политик заметил, что террористы в ходе хорошо скоординированного масштабного наступления захватили несколько городов и в настоящее время намереваются «сделать большой шаг для свержения [президента Сирии Башара] Асада».

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Напомним, что в 2013-2014 годах Трамп 18 раз обратился к администрации США с требованием не нападать на Сирию. Вместе с тем, во время его правления американские военные нанесли несколько ударов по арабской республике.

Заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель сообщил ранее, что Вашингтон призывает к защите гражданского населения в Сирии. Он добавил, что необходимо вернуться к политическому процессу урегулирования кризиса.