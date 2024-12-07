В Британии восхитились рестораном дочери Кадырова

В британской газете The Sunday Times восхитились рестораном, который, вероятно, принадлежит дочери главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, Айшат. Заведение расположено в Грозном на проспекте Путина и посвящено южнокорейской поп-культуре.

«В центре чеченской столицы Грозного, на проспекте Путина, в торговом центре находится шикарный ресторан, посвященный южнокорейской поп-культуре. Он принадлежит, скорее всего, Айшат Кадыровой», — говорится в материале газеты.

В заведении предлагаются халяльные блюда корейской кухни. Также в ресторане звучит музыка K-pop и транслируются корейские сериалы.