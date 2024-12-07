Трамп сделал заявление о вмешательстве в ситуацию в Сирии

Соединенные Штаты не должны вмешиваться в ситуацию в Сирии. Об этом заявил избранный президент страны Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

«В Сирии творится бардак, но она не наш друг, и США не должны ничего делать», — заявил он.

По словам избранного лидера, конфликт не относится к США и важно дать ситуации разрешиться без вмешательства.

28 ноября телеканал CNN сообщил, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Как утверждал источник канала, в результате боевики захватили 13 населенных пунктов, в том числе стратегически важные города Урм-эс-Сугра и Анджар.

5 декабря командование Вооруженных сил Сирии сообщило об отступлении войск из города Хама.