Орбан рассказал об украинском парадоксе по вине США

Парадоксальная политическая ситуация в США привела к тому, что мир на Украине возможен так же как и масштабная эскалация конфликта. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

В субботу венгерский лидер написал в соцсети Х, что сейчас вокруг украинского кризиса сложилась парадоксальная ситуация: мир близок, но одновременно ситуация стала чересчур опасной. Причина в том, что в США сейчас два президента, действующий и избранный.

«Один хочет продолжить войну, другой хочет ее прекратить. Все будет проще, когда Дональд Трамп вступит в должность. Он принесет нам мир!» — написал Орбан.

На этой неделе агентство Reuters сообщило, что Киев пойдет на территориальные уступки России в соответствии с планом Трампа.