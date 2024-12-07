Стало известно о подготовке Сеулом ударов по КНДР

Военные Южной Кореи незадолго до объявления президентом страны Юн Сок Ёлем военного положения обсуждали нанесение ударов по КНДР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рёнхап.

Член парламентского комитета по разведке Ли Ги Хон заявил, что экс-министр обороны Ким Ён Хён на прошлой неделе отдал приказ Объединенному командованию начальников штабов (ОКНШ) о нанесении ударов по территории Северной Кореи.

«Он приказал давать предупредительный огонь, и после этого наносить удары по местам запуска шаров с мусором в Северной Корее, если они снова прилетят», — сказал депутат.

В ОКНШ уже отреагировали, заявив, что «не получали указаний наносить удары по местам запуска» на территории КНДР. Однако военные признали, что «обсуждали тактику, связанную с нанесением ударов». Не исключено, что такой шаг предлагал министр обороны и обсуждения действительно велись.

В последний раз шары с мусором из КНДР запускались в ночь с 28 на 29 ноября. Это произошло за четыре дня до объявления президентом военного положения, спровоцировавшего масштабный кризис в стране.

В Южной Корее часть политиков считает, что министр обороны Ким Ён Хён намеревался начать пограничный конфликт с КНДР, чтобы получить оправдание для введения военного положения.