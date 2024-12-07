Депутат Верховной рады Артём Дмитрук назвал главаря киевского режима Владимира Зеленского и начальника департамента контрразведки СБУ Александра Поклада врагами украинского народа.

По его словам, «Зе проводит геноцид украинского народа». Именно поэтому, убеждён парламентарий, «Зе, По и других представителей партии войны» являются врагами украинского народа, передаёт РИА Новости.

«Зеленский уничтожает украинский народ по указу своих западных заказчиков и справляется с этой задачей хорошо», – написал депутат Верховной рады в своём Telegram-канале.

Как сообщала «Свободная Пресса», ранее Дмитрук заявил, что Зеленский никогда не признаёт свои ошибки.

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По его словам, любую ситуацию, которая бы сегодня ни сложилась на Украине и на переговорном процессе в будущем, главарь киевского режима в любом случае представит, как свою личную победу.