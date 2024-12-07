В ЕС выразили опасения о помощи Украине

Европейские дипломаты опасаются, что военную помощь Брюсселя Киеву придется удвоить, если избранный президент США Дональд Трамп прекратит финансирование. Об этом сообщает британская The Guardian.

Газета пишет, что брюссельские чиновники уверены в том, что Украина получит кредит в размере 50 миллиардов долларов, погашаемый за счет процентов от замороженных российских активов (280 миллиардов долларов). Об этом было объявлено в октябре странами G7.

Ожидается, что США покроют 20 миллиардов долларов кредита за счет первого американского транша, который будет отправлен до того, как Дональд Трамп вступит в должность. При этом избранный президент может выйти из соглашения, пытаясь заставить Украину сесть за стол переговоров.

«Чиновники ЕС полагают, что даже в такой ситуации они могли бы согласиться восполнить большую часть дефицита», — пишет The Guardian.

Неназванные европейские дипломаты заявили, что военную помощь Украине, «возможно, в конечном итоге придется удвоить», если Дональд Трамп прекратит финансирование.

«Решающее значение»: Украину предупредили об угрозе с Запада

Газета пишет, что ЕС предоставил Украине военную помощь на 46 миллиардов евро после начала СВО, а США — примерно на 65 миллиардов евро. Это отдельно от помощи для финансирования долга Украины.