Президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю запретили выезд из страны. Об этом в понедельник, 9 декабря, пишет местное агентство Yonhap.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель 3 декабря ввел военное положение в стране. Ночью он провел экстренное совещание в офисе, после чего заявил об угрозе паралича власти из-за того, что против него предпринимаются попытки импичмента.

Шесть южнокорейских партий, включая главную оппозиционную, подали в парламент проект импичмента в отношении президента.

Полиция Южной Кореи начала расследование против президента страны. Он подозревается в мятеже из-за решения о введении военного положения.