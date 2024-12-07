Кандидат в канцлеры ФРГ выступила с призывом по Украине

Кандидат в канцлеры Германии Алис Вайдель заявила на пресс-конференции, что выступает за мир на Украине и против каких-либо поставок оружия ВСУ. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что партия «Альтернатива для Германии» выдвинула сопредседателя фракции АдГ в Бундестаге Вайдель кандидатом в канцлеры ФРГ.

«Мы [представители АдГ] не желаем никаких танков, мы не хочем никаких ракет! Мы против поставок ракет Taurus Украине», — подчеркнула Вайдель.

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По ее словам, «Альтернатива для Германии» является «партией мира».

Ранее глава партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт призвала Берлин не поставлять Украине ракеты Taurus.