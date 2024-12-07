Европейская страна придумала как наказать Грузию за подавление протестов

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Евросоюзу необходимо отреагировать на «подавление» протестов в Грузии, как это произошло с ситуацией в Белоруссии в 2010 году, и ограничить экспорт некоторого оборудования в республику. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

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Ландсбергис напомнил, что в 2010 году, когда власти Белоруссии разгоняли демонстрации в Минске, реакцией Евросоюза было эмбарго на экспорт оборудования и оружия, которые используют силовые структуры.

«Думаю, нам уже пора думать об аналогичном шаге. Если власть применяет западное оборудование против своих граждан, почему мы должны экспортировать его?» – заявил Ландсбергис.

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28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии вспыхнули протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам премьера республики Ираклия Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, как он выразился, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа. Он также раскритиковал Европарламент за «годами звучащие оскорбления» в адрес Грузии.