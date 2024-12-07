Россию обвинили в отвлечении британской разведки от борьбы с терроризмом

MI5 пришлось свернуть борьбу с терроризмом из-за растущей угрозы со стороны России, Китая и других государств. В отвлечении британской разведки от ее целей обвинил ряд государств ее гендиректор Кен Маккаллум, его слова приводит The Guardian.

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Агентство должно учитывать свои «ограниченные» ресурсы и делать «неудобный выбор». По словам Маккаллума, сейчас Британия сталкивается в большей степени с агрессией со стороны третьих стран, нежели с опасностью терроризма.

Сейчас разведке приходится выбирать, какую часть из ограниченных возможностей можно потратить на деятельность государств, таких как Россия, Иран или Китай, а какую — на различные формы терроризма или возможные угрозы в обозримом будущем.

Ранее контртеррористическое подразделение Скотленд-Ярда в Великобритании обвинило российских шпионов в пожаре на складе DHL в Бирмингеме. Как сообщили в The Guardian, возгорание началось из-за зажигательного устройства в одной из посылок. Утверждается, что посылка с зажигательным устройством была отправлена в Бирмингем по воздуху. Пожар произошел в конце июля. Следователи изучают возможную связь данного инцидента с пожаром на складе DHL в немецком Лейпциге, который случился в том же месяце.