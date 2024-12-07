Судно с ракетами ПВО NASAMS для Польши село на мель в Норвегии

Грузовой корабль Finlandia Seaways с зенитными ракетами NASAMS для Польши сел на мель в проливе Кармсунн недалеко от норвежской коммуны Хёугесунн, рассказала представитель Оперативного командования ВС Норвегии Ханна Олафсон. Об этом пишет РБК.

Ранее Минобороны Польши сообщило, что Осло направит в Варшаву четыре истребителя F-35, зенитно-ракетные комплексы NASAMS и около 100 военнослужащих для охраны воздушного пространства возле Жешува, где размещен крупнейший хаб по поставкам западных вооружений Украине.

«Finlandia Seaways в четверг вечером сел на мель в проливе Кармсунн у берегов коммуны Хёугесунн», — отметила Олафсон.

По ее словам, норвежские вооруженные силы создали временную военную запретную зону совместно с полицией для защиты военной техники. Она добавила, что армия сейчас рассматривает возможность доставить в Польшу военную технику другим транспортом.

В Центре управления спасательными работами пояснили, что у севшего на мель судна повреждены штурвал и гребной винт.