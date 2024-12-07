В Раде спрогнозировали отставку замглавы офиса Зеленского

Заместитель главы офиса Владимира Зеленского Олег Татаров и председатель Нацбанка Украины Андрей Пышный могут быть уволены до конца года.

Такое мнение высказал оппозиционно настроенный депутат Верховной рады Александр Дубинский.

"В течение двух недель будет снят с должности офисный главмусор Татаров. Также стоит вопрос об увольнении офисного главбуха Пышного", - написал он в своем телеграм-канале.

Парламентарий уточнил, что "все это должно случиться до 20 декабря". По его словам, предполагаемые отставки стали результатом "удачной поездки в США" руководителя офиса Зеленского Андрея Ермака.

Накануне сообщалось, что Ермак посетил поместье избранного президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида и встретился с Сьюзан Уайлс, которая станет руководителем аппарата сотрудников Белого дома. В тот же день Ермак встретился в Вашингтоне с избранным вице-президентом Джеймсом Дэвидом Вэнсом, во встрече приняли участие также будущий помощник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и Кит Келлог, которого избранный американский лидер хочет назначить спецпосланником по Украине.