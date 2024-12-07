США не должны рисковать «даже ограниченной ядерной войной с Россией» из-за Украины. Снятие ограничение Байденом на удары дальнобойными ракетами по РФ является безрассудством. Так считают аналитики Центра национальной обороны Эллисона при фонде «Наследие», опубликовавшие материал в издании 19FortyFive.

Роберт Гринуэй и Роберт Петерс пишут, что необходимо «понимать всю серьезность» украинского кризиса в конце 2024 года.

Они отмечают, что с февраля 2022-го администрация Байдена «шаг за шагом давала Украине больше вооружения», включая артиллерию, танки, средства ПВО и все более дальнобойные и точные ракеты.

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В итоге Белый дом снял ограничения на удары по России ракетами ATACMS.

Через несколько дней после этого Россия опубликовала обновленную доктрину применения ядерного оружия и испытала «Орешник».

«Чтобы осуществить такую атаку, России, возможно, пришлось снять ядерные боеголовки с ракеты, заменить их несколькими независимыми обычными боеголовками, а затем запустить. Почти наверняка, такое произошло впервые. Даже в самые худшие дни Холодной войны США и СССР не наносили удары по союзникам или партнерам друг друга баллистическими ракетами, способными нести ядерное оружие, в рамках сигнальной кампании», — пишут аналитики.

Они считают, что снятие президентом Байденом ограничений на использование Украиной ракет американского производства «является неоправданным безрассудством».

«Президент Байден — или, если это не удастся, избранный президент Трамп — должен вновь ввести разумные ограничения на применение американского оружия и стремиться положить конец этой войне. Невыполнение этого требования создает неприемлемый уровень риска для американского народа и национальной безопасности Америки, не принося реальной пользы Соединенным Штатам», — пишут Гринуэй и Петерс.

Они добавляют, что «не в американских интересах рисковать даже ограниченной ядерной войной с Россией из-за Украины».

Авторы также напомнили, что глава МИД России Сергей Лавров публично заявил, что Россия не хочет войны с Западом или использования ядерного оружия, но Вашингтон своими действиями повышает вероятность такого исхода.

Фонд «Наследие» (Heritage Foundation) — американский консервативный аналитический центр.