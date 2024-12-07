Названы страны ЕС, заблокировавшие санкции против России

Названы страны, заблокировавшие санкции против России
Из-за Латвии и Литвы представители стран Евросоюза не смогли одобрить 15-й пакет санкций в отношении России. Документ оказался заблокирован. Об этом сообщает Politico со ссылкой на дипломатические источники.
По данным издания, Рига и Вильнюс выступили против пакета, поскольку в нем был пункт, продлевающий разрешение для западных компаний на работу в России.
Латвия и Литва заявили, что это «лазейка», позволяющая юридическим лицам оставаться в РФ и инвестировать в экономику страны.
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Прибалты потребовали убрать данный пункт. Однако против выступили Германия и Франция, считающие, что от этого пострадает европейский бизнес. В итоге 15-й пакет в пятницу принять не смогли.
Данное положение продлевается уже в третий раз, что вызывает критику со стороны некоторых стран.
Следующее обсуждение санкционного пакета намечено на 16 декабря.
Пакет также включает санкции в отношении танкеров, перевозящих российскую нефть.