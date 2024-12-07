В США объяснили теории заговора вокруг покушений на Трампа

Покушение на избранного президента США Дональда Трампа в июле 2024 года на митинге в Пенсильвании породило теории заговора, поскольку людей всегда тянет порассуждать на такие темы. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил редактор журнала Reason и автор книги «Соединенные Штаты паранойи» Джесси Уокер.

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По словам эксперта, каждое покушение на президента, вне зависимости от его исхода, порождает теории заговора, поскольку людей просто тянет порассуждать о событиях такого рода «по понятным причинам».

«И в данном случае, по-видимому, среди людей, в обязанности которых входила защита кандидата, было так много некомпетентности, что некоторые люди неизбежно стали предполагать, что бреши в системе безопасности Дональда Трампа были преднамеренными, а не случайными», — заключил Уокер.

Ранее политолог Станислав Бышок объяснил, почему политические противники Трампа называют его фашистом. Он выразил мнение, что любой политик, демонстрирующий сегодня авторитарный лидерский стиль, рискует быть записанным в фашисты.