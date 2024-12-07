Владимир Зеленский неуважительно относится к предкам, победившим нацизм, и разрушает памятники героям, таким как его дед. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз.

В соцсети Х журналист отметил, что Зеленский потерял историческую память, и неуважительно относится к героям минувшей войны, среди которых есть его родственник.

«Сегодня диктатура Зеленского разрушает памятники таким людям, как его собственный дед, и боготворит тех, кто истреблял еврейское, русское и польское население Украины», — заявил Боуз.

Он напомнил, что дед Зеленского, Семен Зеленский являлся офицером Красной армии во время Великой Отечественной войны. Он был награжден двумя орденами Красной Звезды.

Ранее снос памятника в Киеве Герою Советского Союза Сидору Ковпаку прокомментировал его двоюродный внук.