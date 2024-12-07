На Западе высказались о последствиях появления «Орешника» в Белоруссии

Возможное решение о размещении ракетных систем «Орешник» в Белоруссии не приведет к росту рисков нанесения ударов по объектам на территории Украины и стран НАТО, считают аналитики Института изучения войны (ISW). Эксперты напомнили, что у России уже есть ядерное оружие, которое позволяет нанести удары как по самой Украине, так и по Североатлантическому альянсу.

Авторы статьи напомнили, что ВС РФ систематически используют баллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые «Кинжалы» и крылатые «Калибры» в боевых операциях в рамках СВО. При этом вооружения размещены в Калининграде и на материковой части России. Они полагают, что Минск, в свою очередь, пытается добиться контроля над российскими вооружениями, находящимися в Белоруссии, но его усилия не увенчались успехом.

В Белоруссии указали на сигнал Лукашенко Западу

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск выйдут на новый уровень стратегического партнерства и координации действий в военной сфере. По его словам, это произойдут после подписания концепции безопасности Союзного государства и двустороннего договора о гарантиях безопасности. Он добавил, что этот вопрос вызвал беспокойство у западных «партнеров».